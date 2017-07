Negatief zwemadvies in Eendragtspolder in Zevenhuizen om blauwalg

Archiefbeeld

ZEVENHUIZEN - In de Eendragtspolder in Zevenhuizen is blauwalg geconstateerd. Daarom is er een negatief zwemadvies afgegeven. Dat meldt de gemeente Zuidplas.





Door het zomerweer komt blauwalg op steeds meer plekken voor. Zo kun je vanwege blauwalg ook beter niet zwemmen in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest, Recreatiegebied de Wollebrand in Honselersdijk en Natuurbad Te Werve in Rijswijk.



Het Hoogreemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard trof de blauwalg donderdag bij een onderzoek aan. De blauwalgen zien eruit als bolletjes van 0.5 millimeter tot 5 centimeter met een geleiachtig omhulsel. De blauwalgen maken een gifstof aan daarom wordt voor mens en dier aangeraden om contact met het water van de roeibaan en het water in de Eendragtspolder te vermijden.Door het zomerweer komt blauwalg op steeds meer plekken voor. Zo kun je vanwege blauwalg ook beter niet zwemmen in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest, Recreatiegebied de Wollebrand in Honselersdijk en Natuurbad Te Werve in Rijswijk. Op zwemwater.nl worden er dagelijks updates gegeven over veilige en onveilige zwemlocaties in onze regio.