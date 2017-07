ADO boekt 3-1 overwinning in matig oefenduel tegen Zeeuwse selectie

Foto: soccratesimages.com

DEN HAAG - DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de oefenwedstrijd tegen de Zeeuwse selectie gewonnen. In een matig duel van Haagse kant werd het 3-1 voor ADO. Het Zeeuws elftal kwam in de eerste helft via aanvaller Schalkwijk op voorsprong. Een communicatiefout bij ADO achterin ging daar aan vooraf. Danny Bakker krulde kort voor rust een vrije trap fraai binnen.

Lange tijd leek de wedstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar kort voor tijd scoorden Mats van Kins en Sheraldo Becker nog voor ADO.



Scoreverloop: 1-0 Schalkwijk, 1-1 Bakker, 1-2 Van Kins, 1-3 Becker



Opstelling ADO Den Haag eerste helft: Coremans, Ebuehi, Beugelsdijk, Meissner, Kuipers, Gorter, Bakker, Immers, Becker, Van der Heijden, Duplan



Opstelling ADO Den Haag tweede helft: Coremans, Ebuehi ('60. David), Beugelsdijk, Smith, Kuipers ('60. Goppel), Gorter ('60. Van Kins), Bakker, Immers ('70. Van Huffel), Becker, Ladan, Marengo