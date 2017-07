ADO Den Haag legt wedstrijd in 34e minuut stil om Ajax-speler Nouri

DEN HAAG - Op verzoek van ADO Den Haag werd vrijdagavond de oefenwedstrijd tegen de Zeeuwse selectie in de 34e minuut even stilgelegd. Alle spelers en publiek applaudisseerden en stonden stil bij het vreselijke nieuws dat eerder deze week naar buiten kwam over Ajax-speler Abdelhak Nouri.

'Toen ik zag dat de dertigste minuut op het bord stond heb ik vier minuten alleen maar aan 'Appie' gedacht', zegt ADO-speler Sheraldo Becker na de wedstrijd. Becker kent Nouri uit de gezamenlijke tijd in de Ajax-opleiding en groeide op in dezelfde wijk in Amsterdam. 'Mijn lijf is hier, maar mijn hoofd niet', vervolgt Becker. 'Vanavond om 19.00 uur verzamelt iedereen bij Nouri voor de deur. Ik had graag gegaan, maar ga later. En zoek dan zijn broers op.'Ajax bracht donderdagmiddag het vreselijke nieuws naar buiten dat bij Nouri ernstige en blijvende hersenschade is geconstateerd. De middenvelder liep die schade op nadat hij zaterdag in het oefenduel met Werder Bremen naar de grond ging vanwege hartritmestoornissen.