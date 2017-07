Twee verdachten aangehouden na steekpartij in Zuiderpark in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - In het Zuiderpark in Den Haag heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.







De politie was direct na de steekpartij in het Zuiderpark op zoek naar meerdere betrokkenen. Rond elf uur konden agenten een man en een vrouw aanhouden in het Wilhelminapark in Rijswijk in verband met de steekpartij in het Haagse Zuiderpark.

