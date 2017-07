'Giftige stof in drinkwater Gouda'

GOUDA - In het drinkwater in Gouda zit de giftige stof GenX. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het AD. De hoeveelheid gif in het water is niet schadelijk voor de gezondheid. Het kraanwater is nog gewoon veilig zeggen toxicologen en drinkwaterbedrijven in de krant.





Ondanks dat het water gewoon gebruikt kan worden, moet het gif wel uit het water worden gehaald, zegt drinkwaterbedrijf Oasen. 'Of de lozing van de stof gaat aan banden, of er zijn gigantische investeringen nodig om het drinkwater met nieuwe filters veilig te houden', aldus Oasen in het



Chemours



De stof GenX wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) uit Dordrecht en komt in het oppervlaktewater terecht. De stof wordt gebruikt als vervanging van het giftige Perfluoroctaanzuur (PFOA), een grondstof voor het maken van teflon. Eerder dit jaar bleek dat Chemours jarenlang teveel PFOA uitstootte. Het bedrijf is inmiddels gestopt met de lozingen.



Chemours wilde niet reageren in de krant.



De universiteit onderzocht het drinkwater in zes gemeenten: Gouda, Dordrecht, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Spijkenisse en Alblasserdam. In alle die gemeenten zit de giftige stof in het drinkwater. Hoe het met het water in de rest van de provincie zit, is niet onderzocht. Minister Schultz van Milieu wil dat het RIVM een extra onderzoek doet.