Sporen gif GenX Gouda komen niet van bedrijf Dordrecht

GOUDA - De sporen van GenX die in het drinkwater in Gouda zijn aangetroffen, zijn niet afkomstig van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Dat zegt woordvoerder Joost van Luijt van Oasen tegen Omroep West.

De 1,4 nanogram die de onderzoekers volgens het AD hebben aangetroffen zit volgens de woordvoerder in het drinkwater in de hele wereld. De sporen zijn afkomstig van eerdere lozingen jaren geleden bijvoorbeeld in Duitsland. De kleine hoeveelheid gif is niet schadelijk voor de gezondheidOasen haalt water uit de Lek bij Bergambacht. Chemours loost de stof in het water in Dordrecht en dat wordt stroomafwaarts afgevoerd naar de zee. Bij Bergambacht kan volgens de woordvoerder nooit de stof van het bedrijf gevonden worden, omdat dat stroom opwaarts is.Het AD liet kraanwater uit zes gemeenten in Zuid-Holland onderzoeken op de aanwezigheid van GenX. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit, blijkt dat de stof in alle onderzochte plaatsen in het drinkwater zit: Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam.De stof GenX komt in het oppervlaktewater terecht, maar zou volgens toxicologen niet in het drinkwater moeten zitten. Langdurige blootstelling is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.Ook drinkwaterbedrijf Evides, dat water levert in Delft en het Westland, heeft gereageerd op het bericht van het AD. Delft en het Westland zijn niet onderzocht door de universiteit.Volgens Evides is de aangetroffen hoeveelheid GenX zo laag, dat die ver onder de veiligheidsgrens voor drinkwater komt. 'Uw drinkwater voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden', staat op de site.