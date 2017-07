Caravan volledig uitgebrand

Foto: Regio15

DEN HAAG - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een auto en een caravan in Ypenburg afgebrand. Van de caravan aan de Anthony Fokkersingel is niets meer over.

Tijdens de caravanbrand was er een explosie, aldus nieuwssite Regio15. De brandweer zou een andere gasfles hebben kunnen weghalen.



De auto stond geparkeerd aan de Rijswijkse Landingslaan, dichtbij de caravanbrand. Het is niet bekend of de twee branden iets met elkaar te maken hebben.