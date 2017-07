Jongen en meisje (17) steken 15-jarige neer in Zuiderpark

DEN HAAG - De twee verdachten die vrijdagavond zijn aangehouden voor de steekpartij in het Zuiderpark, zijn een jongen en meisje van 17 uit Rijswijk. Het slachtoffer is een jongen van 15 uit Den Haag.

Agenten vonden het slachtoffer , na een melding, achter het zwembad in het Zuiderpark. Hij had een steekwond in zijn rug en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.Het is niet precies bekend wat er aan de steekpartij vooraf ging, maar de drie kennen elkaar wel.