Asbestafval Poeldijk weggehaald

POELDIJK - De puinbergen met asbest aan de Paul Capteinlaan in Poeldijk zijn weggehaald. Op de bouwplaats van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) lagen stukken asbestcement. Omroep West had die laten onderzoeken. Volgens buurtbewoners lag het er al maanden.

De puinbergen lagen aan de rand van de wijk Poeldijkerhout, die nog in aanbouw is. Op het terrein worden 190 woningen gebouwd. Sandra Moerman, woordvoerder van OBWZ, gaf begin deze maand toe dat er asbest in het puin zit en dat de grond eerder afgevoerd had moeten worden.Vorige week werden er hekken om de grond gezet. Volgens de projectontwikkelaar is het asbest niet gevaarlijk. 'Het gaat om minder dan 100 miligram asbest per kilo aarde. Dat is zo laag dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid', zei Marcel Schouten van OBWZ eerder.