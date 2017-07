Delftse student (22) overleden bij scooterongeluk op vakantie

Foto: Inholland

DELFT - De Delftse student Tsjerk van der Veen (22) is twee weken geleden omgekomen bij een verkeersongeluk in Laos. Hij was daar op vakantie voordat hij in september aan zijn stage zou beginnen, schrijft zijn school Inholland op hun site.





Tsjerk kwam uit Leiden en studeerde Landscape and Environment Management in Delft. 'Zo opeens is hij er niet meer. Als een prachtige bloem die wordt weggeplukt in de bloei van zijn leven. Vol plannen. Open. Om nieuwe ervaringen te ontdekken', staat er op de site 'Wij zullen Tsjerk herinneren als fantastische vent. Eerlijk, sociaal en creatief', schrijft de school.