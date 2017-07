Dertien konijnen dood; opvang Het Knaaghof dicht

Archieffoto

RIJSWIJK - Het dodelijke konijnenvirus VHD lijkt de Rijswijkse konijnen-en knaagdierenopvang Het Knaaghof in zijn greep te hebben. In zeer korte tijd zijn daar dertien konijnen van een groep van drieëntwintig overleden.

Vrijdagmiddag kwam het slechte nieuws bij de opvang binnen, toen de resultaten door de patholoog bekend werden gemaakt.



De nog levende zieke beestjes zitten in quarantaine, iets dat sowieso gebeurt als er nieuwe dieren binnen worden gebracht, en dus apart van de rest, vertelt een medewerker van de opvang.



Opvang dicht



Bij de opvang is geschrokken gereageerd en wordt nu overlegd hoe deze situatie het hoofd kan worden geboden. Pas als daar meer bekend over is komt Het Knaaghof met een reactie. Voorlopig blijven de deuren voor bezoekers gesloten.



De dertien konijnen zouden onlangs door agenten uit één huis zijn meegenomen. De politie kon dit nog niet bevestigen.



Viral Haemorrhagic Disease



De konijnenziekte VHD is erg besmettelijk en wordt overgebracht door direct contact, door besmet materiaal zoals bodembedekking, hooi, hokken, geplukt glas, via vogels of zelfs via schoenzolen. Ook kunnen insecten als muggen en vlooien het virus verspreiden.



Het virus veroorzaakt een leverinfectie met als gevolg inwendige bloedingen. Het sterftecijfer is dan ook erg hoog, tussen de 70 en 90 procent. Het lastige van dit virus is dat er vaak geen symptomen te zien zijn en het konijn ineens dood gaat.