In de rij voor een kijkje bij de koning

DEN HAAG - Een lange rij voor Paleis Noordeinde in Den Haag zaterdagmiddag. Niet om de buitenkant te bewonderen, maar voor een zeldzaam kijkje binnenin het werkpaleis van koning Willem-Alexander.

Het paleis werd vandaag voor de eerste van vier zaterdagen opengesteld voor publiek. Het is het tweede jaar dat de koning zijn paleis in de zomermaanden openstelt. Net als vorig jaar liep de kaartverkoop storm: de in totaal 10.000 kaarten waren binnen een dag uitverkocht Ondanks dat iedereen al een ticket had, moesten bezoekers zaterdag toch nog een tijdje in de rij staan voor ze door de koninklijke vertrekken mochten wandelen. De koning zelf? Die was helaas niet aanwezig.Nieuw dit jaar is dat het nieuwe servies voor het eerst wordt getoond. Dat servies wordt sinds dit voorjaar gebruikt bij staatsbanketten en officiële diners.Net als vorig jaar zijn ook de Koninklijke Stallen te bezoeken. De stallen zijn tien dagen opengesteld, 18 juli mogen de eerste bezoekers weer een kijkje nemen. Tickets voor de stallen zijn nog wel te koop