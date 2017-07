Aanhoudingen na demonstratie Eritrea Holland Festival

RIJSWIJK - Na afloop van een demonstratie tegen het Eritrese regime zijn zaterdag drie demonstranten aangehouden bij station Rijswijk. De demonstratie vond plaats bij Event Plaza in Rijswijk, waar het Eritrea Holland Festival werd gehouden.

Het festival is een jaarlijks feest ter ere van de Eritrese cultuur. Volgens critici wordt het festival echter door de dictatuur misbruikt voor het verspreiden van propaganda. Ze waren bang dat omstreden hoge politieke functionarissen uit Eritrea aanwezig zouden zijn om hun ideologie over te brengen. 'Dat hele festival heeft niets met onze cultuur te maken', zei de in Eritrea geboren Kiros eerder tegen Omroep West De gemeente Rijswijk benadrukte dat de bijeenkomst een 'cultureel evenement' is en dat er geen hoogwaardigheidsbekleders zouden zijn . Toch werd er zaterdag gedemonstreerd.De demonstratie verliep rustig en was rond 17.00 uur afgelopen. Onder begeleiding van de politie liepen de demonstranten daarna naar station Rijswijk.Een aantal van hen wilde daar niet meewerken en volgde de aanwijzingen van de politie niet op. Twee demonstranten zijn daarom aangehouden. Een derde persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De andere demonstranten zijn naar de trein begeleid.