Autobanddieven op heterdaad betrapt

RIJSWIJK - Drie autobanddieven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad betrapt. Ze probeerden banden te stelen op de Oleander in Rijswijk toen ze werden gepakt. Dat meldt de politie op Facebook.

Iets na 2.00 uur zag een oplettende bewoner dat drie personen zich verdacht gedroegen bij een auto. Eén van hen was met een krik bezig. Toen de politie kwam, bleek dat het voertuig op straattegels stond en dat een aantal autobanden miste.De missende banden werden in een auto in de buurt teruggevonden. Twee mannen en een vrouw zijn in de omgeving aangehouden. Eén van de verdachten had nog wielbouten in zijn zak.