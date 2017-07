Schenkviaduct bezaaid met auto-onderdelen na ongeluk

Foto: Regio15

DEN HAAG - Op het Schenkviaduct in Den Haag zijn zaterdagavond meerdere auto's tegen elkaar gebotst. Het viaduct was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Minstens drie auto's waren bij de botsing betrokken. De schade aan de auto's is groot. De weg is bezaaid met auto-onderdelen en glas.



Volgens omstanders zijn meerdere inzittenden gewond geraakt. Er zijn drie ambulances ter plaatse. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Ook is het nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.



