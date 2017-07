Rolstoeltennisster Diede de Groot schrijft Wimbledon op haar naam

Diede de Groot in actie (foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag op Wimbledon haar eerste grandslam gewonnen. De twintigjarige De Groot was in de finale in twee sets te sterk voor de Duitse Sabine Ellerbrock: 6-0 6-4.





Op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won De Groot samen met haar dubbelpartner Marjolein Buis zilver. In het enkelspel belandde het jonge talent net buiten de medailles (vierde plaats).



De Groot kende geen genade met de 21 jaar oudere Ellerbrock en pakte in nog geen vijftig minuten haar eerste grandslamzege van haar loopbaan. De Wimbledontitel levert Diede de Groot 32.000 pond aan prijzengeld op.