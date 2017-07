Rundfunk grote hit op De Parade in Den Haag

Yannick van der Velde van Rundfunk op de foto met fans | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het theaterfestival De Parade kan terugkijken op een succesvolle week in Den Haag. Met uitverkochte voorstellingen van Ellen ten Damme, Theatergroep Oostpool en Alex Klaasen & Henry van Loon liep het elke avond storm. Maar misschien wel de grootste Paradehit dit jaar is Rundfunk, het gezelschap van Yannick van der Velde en Hagenaar Tom van Kalmthout, die een thuiswedstrijd speelde.

Het duo, bekend van het gelijknamige populaire televisieprogramma Rundfunk, speelt avond aan avond voor volle zalen. Sommigen moeten dus worden teleurgesteld. En de gelukkigen die wel een kaartje hebben weten te bemachtigen moeten op de houten banken behoorlijk inschikken om ervoor te zorgen dat het allemaal past. Maar dat hebben ze er allemaal graag voor over, want de grapdichtheid is dertig minuten lang erg hoog.



De voorstelling Wachsstumsschermzen is een voorproefje voor het komende theaterseizoen. Rundfunk gaat dan langs de Nederlandse theaters met een show die zo'n anderhalf uur zal duren. En als dat net zo goed is als op de Parade, dan wordt dat ongetwijfeld ook een groot succes.