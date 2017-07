Waar moet je zijn tijdens Werfpop? Bekijk hier het schema

De 35ste editie van Werfpop trok 22.000 bezoekers. (Foto: Emile van Aelst)

LEIDEN - Nog een paar uur en dan barst het gratis festival Werfpop in Leiden los. Het is bewolkt, maar de temperatuur is prima: zo'n 21 graden. En met een beetje geluk blijft het droog. Wil je weten wie hoe laat waar speelt? Bekijk hieronder het tijdschema.





Om 17.00 uur speelt Dool op het hoofdpodium, de rockband van Ryanne van Dorst, beter bekend als Elle Bandita. Wie zin heeft in iets Leids, moet tussen 14.15 en 15.30 uur bij podium 3 zijn. Daar geeft Barry Badpak een bingo. In het tijdschema zie je wat er nog speelt.

Beeld: Werfpop

