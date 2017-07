Nabestaanden MH17 demonstreren in stilte bij Russische ambassade

DEN HAAG - Een kleine groep nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp heeft zondag in stilte gedemonstreerd tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Ze vinden dat de Russische overheid 'in gebreke blijft als het gaat om waarheidsvinding'.

Ongeveer vijftien nabestaanden plaatsten een herdenkingsbankje waarop staat: 'Wachtend op verantwoordelijkheid en volledige duidelijkheid. Ter herinnering aan de slachtoffers van Malaysian Airlines vlucht MH17'. De actie gebeurde in stilte. 'Soms betekent stilte meer dan woorden. Vandaag zullen we stil zijn. Wij zitten hier in de VN stad van Vrede en Recht, en zwijgen. Wachten. (...) We zullen wachten totdat degenen die weten wat er op 17 juli 2014 gebeurde naar voren treden en zich man tonen, geen lafaards', schrijft de groep nabestaanden in een brief aan de ambassade.Maandag is het precies drie jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald boven Oekraïne. Aan boord zaten bijna driehonderd passagiers en bemanningsleden, een deel van hen kwam uit Zuid-Holland De demonstrerende groep vindt het 'onaanvaardbaar' dat nog steeds niet bekend is wat er is gebeurd op deze dag. 'Tot op zekere hoogte weten we wat er is gebeurd. (...) De volledige waarheid echter vereist eerlijkheid.'De nabestaanden roepen Rusland op: 'Stop met spelletjes.'