Fietser gewond bij botsing met auto in 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - Een fietser is zondagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande.

Een traumahelikopter werd opgeroepen voor het ongeluk. De fietser is volgens omstanders naar het ziekenhuis gebracht.De Koningin Julianaweg - uit de richting van Monster - was tijdelijk afgesloten voor verkeer, meldt de politie. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is niet bekend wat de identiteit van het slachtoffer is.