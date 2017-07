Met je rubberboot de gracht in: waterfeestje in Leiden

Rubberbootjes in de grachten van Utrecht tijdens de Rubberboot Missie. (Foto: ANP)

LEIDEN - Na Amsterdam, Utrecht en Breda kun je deze zomer waarschijnlijk ook in Leiden met je opblaaskrokodil of rubberboot in de grachten drijven. Op zondag 13 augustus is het evenement Drijvend Leiden.





In Utrecht doen ze het al jaren. In 2015 dreven 1200 mensen met hun rubberboot op de grachten, het was daarmee een officieel wereldrecord.



Barboten en muziekpodia



Ook in Leiden kun je deze zomer dus waarschijnlijk terecht. 'Trek je mooiste zwembroek en/of bikini aan, zet je zonnebril op, smeer je goed in en geniet al drijvende van de langs de route gelegen barboten en muziekpodia', aldus de organisatie.



LEES OOK: Opblaasbare Dierendag in Noordwijk om hitte te vieren; honderden mensen verwacht

















