Agenten mishandeld bij controle in Nootdorp

NOOTDORP - In Nootdorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee agenten mishandeld door twee 21-jarige Nootdorpers. Ze raakten daarbij lichtgewond aan hun hoofd en ribben.

De agenten waren afgegaan op een inbraakalarm in de Dorpsstraat. In diezelfde straat werden ze nageroepen door twee mannen. Omdat de Nootdorpers hun identiteitsbewijzen niet wilden laten zien, besloten de agenten om hen aanhouden. Eén van de mannen verzette zich daartegen en sloeg de agenten. De andere man probeerde ondertussen de aanhouding te verkomen.De verdachten gingen ervandoor, maar werden verderop in de straat alsnog opgepakt door andere agenten. Tijdens de aanhouding is een politieportofoon kwijtgeraakt. Wie hem vindt, kan hem afgeven bij het politiebureau.