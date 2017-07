VVSB stelt oud-profvoetballer Mark Schenning aan als trainer

NOORDWIJKERHOUT - Mark Schenning is de nieuwe trainer van tweededivisionist VVSB. De 46-jarige ex-profvoetballer volgt bij de club uit Noordwijkerhout Wilfred van Leeuwen op, die deze maand is overgestapt naar eerstedivisionist FC Eindhoven.

Schenning zwaaide tot deze zomer vier jaar de scepter bij toenmalig competitiegenoot UNA. Daarvoor was de oud-speler van Go Ahead Eagles, Willem II, FC Den Bosch en NAC Breda werkzaam bij RKSV Schijndel (hoofdtrainer), Willem II (jeugd- en vrouwencoach) en NAC Breda (teammanager, jeugdtrainer en hoofd opleidingen).In een verklaring noemt de Noordwijkerhoutse club hem een 'rustige en realistische trainer', die met zijn achtergrond in het betaald- en amateurvoetbal 'invulling kan geven aan de verdere doorgroei en positieve spelopvatting van VVSB'.Vanwege zijn vakantie zal Schenning pas vanaf 29 juli voor de spelersgroep staan. Dat is exact een week nadat de voorbereiding van VVSB op het nieuwe seizoen van start gaat.