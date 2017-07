Inzamelingsactie voor jongen met ziekte van Lyme: 'Ik wil weer een normaal leven'

WATERINGEN - Een tekenbeet heeft het leven van de Wateringse Glenn Mertens volledig op zijn kop gezet. De 18-jarige Westlander kan door de ziekte van Lyme niet meer naar school en zijn droom om professioneel wielrenner te worden, is in duigen gevallen. Met een speciale stamceltherapie in Duitsland hoopt hij nu te kunnen genezen. Om die behandeling te betalen is hij een inzamelingsactie begonnen.

In 2012 werd Glenn door een teek gebeten tijdens een survivaltocht. Een jaar later 'sloeg het noodlot toe', schrijft Glenn op zijn website . Na een een flinke verkoudheid kreeg hij last van pijnlijke knieën en zenuwpijn in zijn kuiten. Artsen konden geen duidelijkheid geven waar het vandaan kwam en een reeks onderzoeken volgde. Pas onlangs kwam hij erachter dat hij waarschijnlijk de ziekte van Lyme heeft.'Mijn droom om professioneel wielrenner te kunnen worden is al in het water gevallen, maar ook het gevoel weer eens een normaal leven te kunnen leiden en weer eens naar school te kunnen gaan, een diploma te gaan halen en eens met mijn vrienden flink op stap te kunnen gaan, lijkt steeds verder weg te varen', aldus Glenn.Een gestarte behandeling met antibiotica slaat niet aan. 'Nu is er in Duitsland een kliniek waar ze aan stamceltherapie doen en waar ze 85 procent van de patiënten kunnen genezen', schrijft Glenn. Zo'n behandeling kost 30.000 euro en daarom is hij een crowdfundingsactie begonnen.