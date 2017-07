Oranje-fans eren Sylvia Nooij met applaus op EK voetbal

De vrouwen van ADO, met in het midden Sylvia Nooij. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Tijdens de openingswedstrijd Nederland - Noorwegen op het EK voetbal in Utrecht heeft het Oranje-legioen zondagavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan oud-international Sylvia Nooij. Het publiek in Stadion Galgenwaard applaudisseerde symbolisch in de 32ste minuut, gelijk aan de leeftijd waarop ze deze maand is overleden.

