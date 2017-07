Giro-winnaar Tom Dumoulin grote publiekstrekker in Profronde Westland

WATERINGEN - De kersverse Giro d'Italia-winnaar Tom Dumoulin staat dit jaar aan de start van de Profronde Westland, zoals de Wateringse Wielerdag voortaan wordt genoemd. Hij is de grote publiekstrekker van het jaarlijkse evenement, dat op donderdag 27 juli voor de 45ste keer wordt gehouden.

Zijn zege in de Giro zorgt ervoor dat in veel criteriums na de Tour de France minder buitenlandse sterren aan de start verschijnen. 'De organisatoren kunnen hun geld maar een keer uitgeven, en dat doen ze liever aan een Nederlandse rondewinnaar', zei Martin van Steen van Cycling Service zondag bij de finish van de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk.Dumoulin heeft zes 'rondjes om de kerk' in zijn agenda genoteerd. De Limburger start in Boxmeer, Surhuisterveen, Wateringen, Steenwijk, Tiel en Maastricht. De renner van Team Sunweb moest zich vanwege de naweeën van een polsbreuk afgelopen jaar de avond van tevoren afmelden voor de Wateringse Wielerdag , die werd gewonnen door Dylan Groenewegen Ook de Zoetermeerse wielrenner Dylan van Baarle, momenteel deelnemer aan de Tour de France , komt naar Wateringen. Na vorig jaar is hij er opnieuw bij. Andere profrenners die het Westland aandoen, zijn onder meer Niki Terpstra (Quick-Step), Bram Tankink (LottoNL-Jumbo), Maurits Lammertink (Katuscha-Alpecin), Moreno Hofland (Lotto-Soudal).