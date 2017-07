West Wekker: Tom Dumoulin komt naar het Westland en agenten mishandeld bij controle

REGIO - Goedemorgen! Lekker geslapen? Omdat we op maandag allemaal even moeten opstarten, hebben we het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Zo werd bekend dat Tom Dumoulin naar het Westland komt en werden twee agenten mishandeld bij een controle in Nootdorp.

De meeste wielerfans herinneren zich het nog als de dag van gisteren. Het moment dat Tom Dumoulin de Giro d' Italia won. Goed nieuws, de profwielrenner staat op donderdag 27 juli aan de start van de Profronde Westland in Wateringen.In heel Nederland moet precies in kaart worden gebracht of en hoeveel GenX er in het drinkwater zit, vindt een Kamermeerderheid. Veel politici zijn geschrokken nadat bekend werd dat de chemische stof op zeker zes plekken in Zuid-Holland in kraanwater voorkomt, ondermeer in Gouda.De snorfiets groeit snel in populariteit. Dit jaar werden in Zuid-Holland ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016 liefst 17,8 procent meer snorfietsen verkocht.Een drijvende cologne van rubberboten in de Leidse grachten. Het wordt realiteit tijdens het evenement Drijvend Leiden. De sleutelstad volgt daarmee de opblaaskrokodillen en rubberboten die eerder al in de grachten van Amsterdam, Utrecht en Breda dobberden. Iedereen mag meedoen, het evenement zal op zondag 13 augustus plaatsvinden.en tekenbeet heeft het leven van de Wateringse Glenn Mertens volledig op zijn kop gezet. De 18-jarige Westlander kan door de ziekte van Lyme niet meer naar school en zijn droom om professioneel wielrenner te worden, is in duigen gevallen. Met een speciale stamceltherapie in Duitsland hoopt hij nu te kunnen genezen. Om die behandeling te betalen is hij een inzamelingsactie begonnen.Het wordt een mooie, vrij zonnige dag. De matig toenemende wind draait later op de dag van noordwest naar noordoost. Het wordt zo'n 22 graden.