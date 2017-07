'Psychologe bijna gewurgd in gevangenis Alphen aan den Rijn'

Foto: Omroep West/John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is ruim een week geleden een psychologe die er werkt bijna gewurgd. Een gedetineerde zou de vrouw hebben aangevallen. Dat meldt De Telegraaf.





De gevangene probeerde de psychologe te snijden en daarna te wurgen. De bewakers wisten de man op tijd te stoppen.



'Steeds meer geweld'



Volgens De Telegraaf komt geweld tegen personeel in gevangenissen steeds vaker voor. Alleen vorig jaar zou het al gaan om ruim 2000 incidenten tegen 1600 in 2015.



