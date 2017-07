Kiki Bertens zakt weg op wereldranglijst

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft na haar vroege uitschakeling op Wimbledon elf plaatsen ingeleverd op de wereldranglijst. De Wateringse tennisster zakte op de ranking van de 24ste naar de 35ste positie. Bertens verloor op Wimbledon al in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea.

Richèl Hogenkamp was net als Bertens ook na één ronde klaar op Wimbledon, maar zij klom vijf posities en maakt op de 99ste plek nu deel uit van de beste honderd van de wereld.De Tsjechische Karolina Pliskova is de nieuwe nummer één. Ze lost de Duitse Angelique Kerber af, die zakte naar drie. De Roemeense Simona Halep handhaafde zich op de tweede plaats. De Spaanse winnares van Wimbledon Garbiñe Muguruza steeg van vijftien naar vijf.Robin Haase, die er ook al in de eerste ronde van het Londense grand slam uit vloog, moest ook posities inleveren op de mondiale ranglijst. De Haagse tennisser zakte van de 38ste naar de 42ste positie. Andy Murray voert nog altijd de lijst aan, voor Rafael Nadal. Roger Federer won zondag voor de achtste keer Wimbledon en klom van de vijfde naar de derde plaats.