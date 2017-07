Van schapenkaas tot 16 liter bier: wat mag je meenemen als souvenir?

Douanier controleert een reistas (Foto: Douane)

DEN HAAG - Een lekker schapenkaasje uit Turkije, een grote fles wodka uit Rusland, of toch een houten kunstbeeldje uit de Masai-streek in Kenia? Ga jij deze vakantie nog op reis buiten de Europese Unie? Dan wil je vast een leuk souvenir meenemen. Een probleem is dat de meeste mensen geen idee wat wel, en wat niet toegestaan is om mee te nemen. De douane lanceert daarom een nieuwe app.





Meer dan de helft van alle reizigers twijfelt of een product 'zomaar' naar huis mag worden meegenomen. 'Bijna 90 procent van de mensen denkt bijvoorbeeld dat je geen 16 liter bier mag invoeren, zonder dit te melden bij de douane. Maar dat mag wel gewoon', vertelt ze.



Bedreigde Aziatische olifant



'De meeste mensen kunnen bedenken dat een ivoren slagtand van een bedreigde Aziatische olifant niet kan en mag worden ingevoerd, maar er zijn ook veel producten waar dat onduidelijk is', vertelt Van der Linde.



Ze neemt het schapenkaasje als voorbeeld. 'Dat mag niet worden meegenomen, omdat de regels voor het productieproces heel anders kunnen zijn dan hier, Er worden misschien wel vreemde ingrediënten gebruikt, of de hygiëne is onderbelicht. Dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.'



Quiz



In de app van de douane kun je dus zien wat wel en niet mee mag. Maar wat weet jij nu al van het invoeren van buitenlandse producten? Doe de test!





