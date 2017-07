'Leidse 'r' over één tot twee eeuwen uitgestorven'

LEIDEN - Dialect verdwijnt. Dat zegt taalexpert Wouter van Wingerden uit Leiden tegen Leiden.TV. 'Een accent zul je altijd wel blijven horen, maar het typische Leidse zal steeds meer afnemen. Maar dat zal nog wel één tot twee eeuwen duren', zegt hij.

De Van Wingerden schreef het boek 'Maar zo heb ik het geleerd'. Een boekje over taalregels die eigenlijk niet bestaan. Hij noemt het voorbeeld van 'een aantal'. Na 'een aantal' volgt in een zin volgens de schoolboeken altijd een werkwoord in enkelvoud. 'Maar dat is nooit een officiële regel geweest. Voor 1940 kwam je die nergens tegen, daarna kwam die op in schoolboeken.'Van Wingerden wil graag dat mensen geruster worden over hun eigen Nederlands als ze zijn boekje lezen. Net zoals dat hij wil dat de dialecten worden gekoesterd. 'De taalgeschiedenis van Leiden is heel interessant', zegt Van Wingerden. Er zijn volgens de taalexpert ook heel veel woorden die typisch Leids zijn. Zo is volgens mijnwoordenboek.nl een politieagent een klabak en regen is bledder. Een rasechte Leidenaar? Die noemen ze in Leiden een Lèdse Glibber.Maar wat is nou het allermooist aan de Leidse taal volgens Van Wingerden? 'De rollende rrrrrr natuurlijk. Die is zo kenmerkend. Dat heb je nergens op die manier.' Bekende Leidenaar Jochem Myjer maakte ooit een liedje over de stad . Eén van zijn favoriete woorden is: rabarrrberrrr.