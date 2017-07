Diede de Groot viert Wimbledon-titel met Roger Federer: 'Heel bijzonder'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Debuteren op Wimbledon en gelijk het beroemdste tennistoernooi ter wereld winnen. Diede de Groot (20) kreeg het zaterdag voor elkaar. De rolstoeltennisster, die fulltime traint in Alphen aan den Rijn, vestigde zaterdag haar naam op het 'heilige' gras in Londen. 'Heel erg overweldigend', omschrijft ze haar gevoelens tegenover Omroep West.

De Groot won de titel op Wimbledon op een indrukwekkende wijze. In de finale gunde ze tegenstander Sabine Ellerbrock slechts vier games. Terwijl ze dit jaar bij haar eerste twee Grand Slam-deelnames nog bleef steken in de openingsronde.'Dat ik de eerste ronde overleefde, was echt al superfijn voor mij. En dat ik dan ook nog Wimbledon mag winnen... Het is heel erg overweldigend allemaal. We speelden in een vol stadion op baan 3. Kippenvel.'Bij geboorte bleek dat haar ene bovenbeen veel korter was dan het andere. Daardoor heeft De Groot al sinds haar eerste verjaardag een prothese. Twee jaar geleden koos ze de Alphense tennisclub Nieuwe Sloot als vaste trainingsbasis.'Door de stap naar Alphen ben ik op alle fronten gegroeid', aldus De Groot. 'Sociaal, qua tennis en mentaal ben ik beter geworden. Ik voel me daar echt heel erg thuis. Iedereen kent me en leeft met me mee.'In 2015 had ze een duidelijk doel: binnen drie jaar de wereldtop bereiken . Wat dat betreft, ligt ze aardig op schema. 'Ik denk dat ik nu wel bij de wereldtop hoor. Voorafgaand aan Wimbledon stond ik derde op de wereldranglijst. Mijn droom is nu om nummer 1 te worden.'Als topsporter kan De Groot maar net aan leven van haar inkomsten in het rolstoeltennis. 'Dat is best wel lastig. Ik woon gelukkig niet op mezelf, dus heb ik weinig kosten. Maar het is wel jammer dat mijn wedstrijd alleen op BBC 2 te zien was.' Met haar Wimbledon-zege pakt ze 32.000 pond aan prijzengeld.Het bedrag was nog veel hoger uitgevallen als ze zondag de finale van het dubbelspel had gewonnen. Dat feest ging echter niet door. 'Ik had graag een tweede titel willen hebben. Heel erg jammer dat het niet gelukt is, maar dat heeft de pret niet kunnen bederven. Mijn toernooi is meer dan geslaagd.'Al was het maar omdat ze als winnares op het jaarlijkse kampioenenbal van Wimbledon in het centrum van Londen mocht komen. Daar kwam ze onder andere Roger Federer en Garbiñe Muguruza tegen, de winnaars van Wimbledon in het valide tennis. 'Heel bijzonder om dat mee te maken', realiseert De Groot zich.'Ik ga nu genieten van alles wat er is gebeurd. Mijn moeder en mijn zus zijn ook hier, samen met mijn coach. We hebben de overwinning tien minuutjes gevierd, omdat ik de dubbelfinale nog moest spelen. Deze week wordt er vast nog wel een glas champagne op gedronken. En ik heb een supermooie schaal gewonnen, daar ga ik nog wel een aantal keer naar kijken.'