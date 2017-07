D66 wil poepluiers gaan recyclen

DEN HAAG - Luiers moeten voortaan apart van het restafval worden ingezameld en moeten daarna hergebruikt worden. Dat vindt D66 in Den Haag. In de wijk Leidschenveen staan sinds kort al speciale bakken waar mensen gebruikte luiers in kunnen deponeren. 'Dan kun je ze net zo goed recyclen', zegt raadslid Anne Toeters maandag tegen Omroep West.

De speciale bakken in Leidschenveen zijn er gekomen omdat buurtbewoners klachten hadden over stankoverlast. 'De luiers werden daar, net als nu nog in de andere wijken, gewoon bij het restafval gegooid. Dat werd niet elke week maar om de week opgehaald en dat gaat natuurlijk stinken', zegt Toeters.De partij ziet in de aparte bakken een mooie gelegenheid om te experimenteren met het recyclen van de luiers. 'Er zijn al een paar plekken in Nederland waar dit gebeurt. Maar het zou mooi zijn als Den Haag als grote gemeente ook mee zou doen, dan maak je meteen een flinke stap', aldus Toeters.Maar is het gebruik van ouderwetse katoenen luiers, die je gewoon kunt wassen, niet veel beter voor het milieu? 'Tja, dat doen natuurlijk maar heel weinig mensen', verzucht het raadslid. 'Maar misschien dat we daar allebei op inzetten.' Volgens Toeters bestaat de totale afvalberg voor vijf tot acht procent uit luiers.Alleen al door alle onwelriekende babypoepjes en plasjes verdwijnen er jaarlijks in heel Nederland zo'n één miljard luiers in de prullenbak. 'Daar komen de luiers van ouderen nog bij', zegt D66. De partij wil dat Den Haag een proef gaat houden met het recyclen van luiers in aparte containers in de zomermaanden. Eigenlijk willen ze het liefst dat het hele jaar door luiers met aparte bakken worden ingezameld om deze dan in een speciale installatie te recyclen.Wat zoiets allemaal gaat kosten, kon Toeters maandag niet vertellen. 'Ik heb geen idee', zegt ze. Ook wat er dan van de opgehaalde producten wordt gemaakt na het recyclen is haar niet duidelijk. 'Ik heb geen idee, ze worden hergebruikt.'Zitten we dan straks de krant te lezen op papier gemaakt van oude luiers? Toeters: 'Nou, papier en karton niet, denk ik. Ik kan mij voorstellen dat er opnieuw luiers van gemaakt worden. Maar dat is allemaal zo ingenieus, dat is iets voor experts. Dat weet ik niet.' Het Haagse college van B&W heeft een paar weken de tijd om de raadsvragen van Toeters te beantwoorden. Dan moet ook duidelijk worden of er inderdaad zo'n experiment komt.