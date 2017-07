Jeanette Baljeu nieuwe gedeputeerde in Zuid-Holland

DEN HAAG - Jeanette Baljeu wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe VVD-gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-wethouder van Rotterdam volgt daarmee Rogier van der Sande op. Die werd benoemd als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Dat heeft de VVD in Zuid-Holland maandag bekendgemaakt. Volgens fractievoorzitter Tiemen Brill is voor Baljeu gekozen vanwege haar lang bestuurlijke ervaring. 'We denken hiermee een goede keuze te hebben gemaakt', zegt hij in een toelichting.Jeannette Baljeu (7 augustus 1967) was zeven jaar lang wethouder in Rotterdam. Hier was zij onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer en de haven. Verder was zij vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, voorzitter van een taskforce die onderzoek deed naar een efficiënter gebruik van het openbaar vervoer door studenten en bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). Op dit moment is zij directeur van een kennisinstelling in de bouw.De nieuwe gedeputeerde zegt zelf 'erg blij te zijn met de voordracht'. Zij wil zich inzetten 'voor een nog sterker Zuid-Holland met een goede provinciale dienstverlening'.Deze bestuursperiode in Zuid-Holland duurt nog anderhalf jaar. In maart 2019 zijn er weer verkiezingen. De Staten gaan zelf over de portefeuilleverdeling. Van der Sande was onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van de gemeentelijke samenwerking, Europees beleid en financiën en het ligt in de verwachting dat Baljeu hetzelfde gaat doen.Brill stelt dat er dan vooral op het gebied van de samenwerking met gemeenten nog veel klussen liggen. De financiën van de provincie staan er op dit moment goed voor. Maar dat is geen reden om rustig achterover te gaan zitten, aldus de fractievoorzitter. 'Er komt een nieuw kabinet aan. Je weet nooit wat voor gekke dingen dat gaat doen.'De staten moeten op 13 september nog officieel instemmen met de voordracht, maar de verwachting is dat dit geen problemen zal opleveren.