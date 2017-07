Cabrio in brand op veilingroute, fikse rookwolken te zien

De smeulende resten na het blussen van wat eens een cabrio was. Foto: Marofer

Waarom de auto in brand is gevlogen, kon een brandweer woordvoerder maandagmiddag niet zeggen. Wel liet hij aan Omroep West weten dat er niemand bij de autobrand gewond is geraakt.De auto is er niet best aan toe. Na het blussen bleef er niet veel meer van over.