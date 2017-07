De prinses van Maleisië is eruit: ze gaat trouwen met Dennis uit Lisse

De prinses en Dennis

LISSE - Dennis Verbaas werd geboren in Lisse, maar is binnenkort de prins van Maleisië. Prinses Tunku Aminah van dat land liet haar oog vallen op de 28-jarige Verbaas, en nu stappen ze samen in het Maleisische huwelijksbootje.





'De koninklijke hoogheden hebben beiden hun toestemming gegeven voor de bruiloft', liet de sultan weten. De twee trouwen op maandag 14 augustus. Eerder op die dag staat er een verlovingsceremonie op het programma. Daarna wordt het huwelijk gehouden.



Voetballer en model



Je kunt Verbaas misschien kennen als voetballer van FC Lisse. Hij was de laatste jaren model en



Verbaas heet inmiddels geen Verbaas meer. Hij gaat door het leven als Dennis Muhammad Abdullah. In 2015 bekeerde hij zich tot de islam, schrijft Sultan Ibrahim in de huwelijksaankondiging.'De koninklijke hoogheden hebben beiden hun toestemming gegeven voor de bruiloft', liet de sultan weten. De twee trouwen op maandag 14 augustus. Eerder op die dag staat er een verlovingsceremonie op het programma. Daarna wordt het huwelijk gehouden.Je kunt Verbaas misschien kennen als voetballer van FC Lisse. Hij was de laatste jaren model en reisde de hele wereld over

Door: Redactie Correctie melden