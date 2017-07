Romário duikt op in Madurodam

DEN HAAG - Ooit schitterde hij in het shirt van PSV op de Nederlandse velden, werd hij bij FC Barcelona verkozen tot beste voetballer ter wereld en won hij het WK met Brazilië. Tegenwoordig houdt Romário de Souza Faria (51) zich bezig met andere dingen. Zoals... een bezoekje brengen aan Madurodam.

De wereldster - bijgenaamd('Het kleintje') - was maandag met zijn entourage in het Haagse attractiepark. Zijn belevenissen legde hij vast op Instagram, waar hij foto's deelde van zichzelf. Begeleid met boodschappen als 'Aangekomen in Madurodam. Holland in het klein' en 'Typische molen in het land'. Ook maakte hij een filmpje, waarop de Braziliaan de miniatuurversie van Schiphol bewondert.Romário is op zijn tour door Nederland afgelopen weekend ook al in Amsterdam geweest. Daar deed hij onder andere de Dam, het Rembrandtplein en het Vondelpark aan. Een trip met de tram en een rondvaart door de grachten konden uiteraard eveneens niet uitblijven voor 'de man van duizend doelpunten'.