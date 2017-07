Kleurrijk Embassy Festival groter dan ooit: 'Politiek speelt hier geen rol'

Sfeerbeelden van 2016 (Foto: Nick Schellingerhout)

In september wordt de vijfde editie van het 'Embassy Festival' gehouden. Het culturele evenement verwelkomt dan voor de eerste keer de ambassades van Cuba, Zwitserland, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina. Vorig jaar kwamen er 35.000 bezoekers op het festival af, maar dit jaar verwachten de organisatoren een nog grotere drukte.Mede hierom, en vanwege het 5-jarig jubileum is ervoor gekozen om het festival uit te breiden naar twee dagen. 'Normaal gesproken duurt het festival maar één dag, maar vanwege de grote belangstelling en enthousiasme onder de ambassades plakken we er een extra avond aan vast', vertelt Dutton blij.De culturele wereldreis langs alle ambassades vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 september, aan het Lange Voorhout in Den Haag. Bezoekers kunnen volgens Dutton opnieuw een kleurrijk festival verwachten. 'Elke ambassade kiest haar eigen invulling. Dat kan variëren van optredens, tot exposities en kraampjes waar bezoekers kunnen genieten van de bijzondere cultuur van elk land.'De ambassades komen nadrukkelijk naar het Lange Voorhout toe. Dit betekent dat mensen niet op de koffie kunnen bij de ambassades. 'Het is geen grote open dag', laat Dutton weten.'Ik ben vooral erg trots dat het ons dit jaar gelukt is om zanger Brian Deady uit Ierland als openingsact naar Den Haag te halen. Deze soul-artiest heeft al een aantal gave nummers gezongen, en staat op het punt om internationaal door te breken. Ik kijk heel erg uit naar zijn optreden.'Andere acts worden onder andere verzorgd door singer-songwriter Fransman Baptiste W. Hamon, en er is een speciaal podium waar heel de dag klassieke muziek te horen is. 'En er komt nog veel meer ', laat Dutton weten. 'We zijn nog bezig met het definitieve programma.'Het internationale politieke klimaat speelt geen enkele rol op dit cultuurfestival, volgens Dutton. Rusland is er bijvoorbeeld 'gewoon' bij. 'Wij verwachten dat ook Rusland dit jaar weer meedoet. De gespannen relatie tussen de landen is onbelangrijk, want het festival is gericht op elkaars unieke cultuur.'