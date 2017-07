Leids café breidt uit met studiezaal

LEIDEN - Studeren in de kroeg? Dat kan vanaf december in Leiden. Het bekende studentencafé Odessa breidt uit met een studiezaal, die wordt gebouwd in het voormalige buurcafé Mas Y Mas. De extra studieruimte is volgens café-eigenaar Bert Jansen nodig in Leiden, omdat de studiezalen van de Universiteitsbibiliotheek vaak vol zijn.

'Ik merk het aan mijn eigen jongens', vertelt Jansen, die komen dan hier zitten met hun laptop omdat de UB vol is. 'Er zijn gewoon te weinig studieplekken in Leiden.'De café-eigenaar wil dat gat vullen. 'Je moet er de ruimte voor hebben, en die heb ik nu. In Odessa kan je niet meer dan tien of vijftien mensen laten zitten, maar hier heb ik er straks 140 vierkante meter bij', zegt Jansen, terwijl hij met zijn arm een weids gebaar door de voormalige Mas y Mas maakt.Het oude café bestaat uit een voor- en een achterhuis, met een overdekte binnenplaats ertussen. 'Het achterhuis is denk ik 15de- of 16de-eeuws, maar de binnenplaats is pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw overkapt.'Tussen de panden van Odessa en Mas y Mas was vroeger een gangetje dat van de straat naar het achterhuis leidde. Later zijn daar de wc's in gebouwd. Nu worden die er weer met grof geweld uitgehakt, want de muur tussen Odessa en Mas y Mas moet deels weg, zodat beide kroegen één geheel worden.Jansen wijst op een deels zwart geblakerde muur: 'Kijk, dat was vroeger de keuken.' Het is een deel van het pand dat duidelijk stamt uit de tijd dat er nog op een houtvuur werd gekookt.Een verbouwing in een eeuwenoud pand brengt ook een hoop verrassingen met zich mee. 'Zes plafonds', zegt Jansen, 'een 15de-eeuws houten plafond, daaronder een 17de-eeuws plafond, daaronder 19de-eeuws stucwerk, daaronder een systeemplafond, daaronder een geluidwerende laag en tenslotte een brandwerend plafond.' Hij wil nu het originele houten plafond zichtbaar houden na de verbouwing.Aan het begin van het nieuwe studiejaar zal de nieuwe studiezaal nog niet klaar zijn, maar in december hoopt Jansen wel open te kunnen. 'Dan kan je hier vanaf tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds terecht om te studeren. En daarna begint dan het feestje.'