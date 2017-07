Haagse ov-bankjes nog niet allemaal vervangen: 'Het is een lastige klus'

DEN HAAG - Alle 1100 tram- en bushaltebankjes in Den Haag en omgeving zouden voor de zomer zijn vervangen. Maar dat is niet gelukt. 'Het blijkt lastiger dan gedacht', zegt een woordvoerder van de Metropoolregio.

Meerdere kinderen kwamen met hun vingers in de bankjes vast te zitten. Daarop werd besloten ze allemaal te vervangen . In de nieuwe bankjes zitten geen gaatjes, maar kleinere gleufjes waar de vingers van de kinderen niet in passen.Veel van de bankjes zijn inmiddels verwijderd, maar niet allemaal. 'Niet alle bankjes zijn even makkelijk te vervangen', zei de woordvoerder tegen mediapartner Den Haag FM . Sommige haltes moeten compleet worden verplaatst om de bankjes te verwijderen.De werkzaamheden zullen op meerdere plekken voor verkeershinder zorgen. Waar die problemen zullen voorkomen wilde ze niet zeggen. Het hele project kost 500.000 euro. Dat bedrag wordt ondanks de vertraging niet hoger.