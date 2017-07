'Dit is beeldbepalend gebouw', stichting naar rechter om bijzondere Delftse kerk te behouden

DELFT - De Stichting het Cuypersgenootschap wil voorkomen dat de Pastoor van Arskerk aan de Kappeyne van de Coppellostraat in Delft gesloopt wordt. Daarom stapt het genootschap naar de rechter. Ze willen dat de kerk een officieel monument wordt. Want volgens het genootschap heeft het gebouw een 'grote cultuurhistorische waarde'.

De stichting maakt zich al enige tijd ernstig zorgen over de toekomst van de Pastoor van Arskerk. Er bestaan plannen om op de plek van het gebouw woningen neer te zetten. Daarvoor zouden grote delen van het pand tegen de vlakte moeten.'Vernietiging van grote delen van de kerk zou een gevoelig verlies zijn voor het erfgoed van Delft', aldus het Cuypersgenootschap. Vandaar de stap naar de rechter en een bezwaarprocedure bij de gemeente.Uit onderzoek dat de gemeente Delft liet doen blijkt dat deze naoorlogse kerk van groot belang is. 'Deze kerk heeft een bijzondere koepel en een ronde plattegrond', legt Noman Vervat van het Cuypersgenootschap uit. 'Het gebouw is heel verfijnd vormgegeven. Het is een beeldbepalend gebouw in de wijk in Delft.'De kerk is landelijk gezien is het een zeldzaam voorbeeld van naoorlogse architectuur en heeft grote cultuurhistorische waarde.Er is volgens het Cuypersgenootschap dus alle reden om dit gebouw voor de toekomst te behouden. Maar de gemeente heeft andere ideeën. 'In de huidige plannen, waarbij de kerk een woongebouw wordt, blijft vrijwel niets over van het gebouw. Alleen het betonskelet van de kerk zou blijven staan. De kenmerkende gevels en koepel verdwijnen volledig. Van de cultuurhistorische waarde van de kerk - die de gemeente niet ontkent - blijft vrijwel niets over. Dat is zonde.'