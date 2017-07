Mooi zomerweer deze week: vooral dinsdag 'heel mooi'

REGIO - Haal je strandparasol en koelbox maar uit de kast, er komt strandweer aan. 'Het wordt dinsdag heel mooi. Zo'n 24 graden, zon en af en toe een wolk', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Wie deze week een dag van de zon wil genieten, kan dat het beste dinsdag doen, zegt Mizee. Woensdag wordt het met 30 graden 'drukkend warm'. 'Dan wisselen zon en wolken elkaar af. In de avond is er kans op onweer. Dus als je wilt barbecuen, is dinsdag de beste dag.'Na woensdag wordt het koeler. 'Een graad of 22. Het wordt iets wisselvalliger, maar het mooie weer is dan nog niet echt voorbij.'Ga je naar zee? Pas dan op voor muien. De Reddingsbrigade waarschuwt deze week nog eens extra voor muien.