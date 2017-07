Gewonde en aanhouding bij ruzie Leidschendam

Ruzie in Leidschendam-Voorburg. Foto: Regio 15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Bij een ruzie op de Damlaan in Leidschendam is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. De politie heeft één iemand aangehouden, bevestigt een woordvoerder.

De ruzie speelde zich af rondom een sushirestaurant, mogelijk in een huis erboven. Het is niet bekend waar de ruzie precies over ging.



Het is ook niet bekend hoe de gewonde er aan toe was. Na het incident werd een traumahelikoper opgeroepen.



