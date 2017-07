Psychologe erg aangedaan na aanval door gevangene

Foto: Omroep West/John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De psychologe die afgelopen week werd aangevallen door een gedetineerde in de gevangenis in Alphen aan den Rijn is erg aangedaan, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie maandag weten. Zij werkt momenteel niet en krijgt hulp.





Voor het gesprek waren extra maatregelen genomen, 'juist vanwege het onvoorspelbare karakter van de man', aldus een woordvoerder. Bewakers, die aanwezig waren konden dan ook op tijd ingrijpen. Tegen man is aangifte gedaan. Hij is meegenomen door de politie en zit nu in een andere inrichting.



Niet te voorkomen



De ondernemingsraad van de gevangenis in Alphen aan den Rijn betreurt het incident. 'Het is onderdeel van ons werk maar niet normaal', zegt een woordvoerder.



Hij benadrukt ook dat dit soort incidenten niet altijd te voorkomen zijn. 'Je hebt te maken met mensen die onvoorspelbaar zijn'.

Een gevangene probeerde de vrouw tijdens een gesprek te snijden met een scherp voorwerp en vervolgens te wurgen. Om wat voor voorwerp het gaat, wordt onderzocht.Voor het gesprek waren extra maatregelen genomen, 'juist vanwege het onvoorspelbare karakter van de man', aldus een woordvoerder. Bewakers, die aanwezig waren konden dan ook op tijd ingrijpen. Tegen man is aangifte gedaan. Hij is meegenomen door de politie en zit nu in een andere inrichting.De ondernemingsraad van de gevangenis in Alphen aan den Rijn betreurt het incident. 'Het is onderdeel van ons werk maar niet normaal', zegt een woordvoerder.Hij benadrukt ook dat dit soort incidenten niet altijd te voorkomen zijn. 'Je hebt te maken met mensen die onvoorspelbaar zijn'.

Door: Sander Knura Correctie melden