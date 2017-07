Waarom betalen we voor een bezoek aan Paleis Noordeinde?

DEN HAAG - Wie zich afvraagt of de bureaustoel van koning Willem-Alexander ook een troon is en of hij de kunst aan zijn werkmuren zelf uit mag zoeken, kan de komende zomer terecht bij de openstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke stallen. Voor zes euro kom je erachter hoe de koetsen worden onderhouden en welke foto's er staan op het bureau van onze koning. Maar waar gaat die zes euro eigenlijk naartoe?

Dat vroeg Marijke van Ede zich ook af in onze rubriek Rake Vragen . 'Ik zag de aankondiging voor de openstelling en dacht: waarom kost dat eigenlijk geld?,' vertelt Van Ede. 'De gemeente heeft een tijdje terug flink wat geld gestopt in de renovatie van het paleis en dus komt dat geld van ons allemaal. Ik dacht: misschien gaat die zes euro dit keer daarom wel naar een goed doel. De koning is toch al zo rijk, dus het is vast niet voor hem.'Omroep West zocht voor haar uit of dit geld inderdaad naar een goed doel gaat, of dat het voor andere dingen gebruikt wordt.De bezoekers kopen een toegangsbewijs voor zes euro voor ofwel het paleis of de stallen. Naast de zalen of stallen die ze kunnen zien, zijn er ook medewerkers van de Dienst van het Koninklijk huis die kunnen vertellen over de zalen.'De opbrengst van de tickets wordt gebruikt om een deel van de kosten te dekken die ontstaan bij het openstellen van de twee locaties,' laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst weten. 'Bij die kosten kun je denken aan de inzet van die medewerkers, de kosten voor de site om de tickets op te kopen en om de spullen die in het paleis staan te beschermen. Ook ontvangen de mensen een bezoekersgids.'De zes euro dekt dus een deel van die kosten. Ook wil de organisatie met deze prijs een 'no-show minimaliseren'. Met een gratis kaartje, komen mensen makkelijker niet opdagen. Door geld te vragen is de kans groter dat mensen ook daadwerkelijk komen. Daar hoeven ze zich overigens geen zorgen over te maken: alle tickets voor het bezichtigen van Paleis Noordeinde zijn uitverkocht. Wel is er nog mogelijkheid om de Koninklijke stallen te bezoeken.