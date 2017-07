Wat zit er eigenlijk in een glas water dat wij uit de kraan tappen?

Foto: Omroep West

REGIO - Kalk, zout, bacteriën, restanten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen. Je zou het misschien niet vermoeden, maar in één glas kraanwater zitten al die stoffen. Toch hoeven wij ons geen zorgen te maken over de kwaliteit van ons drinkwater, want de hoeveelheden die erin zitten zijn ontzettend laag. De ophef rond het chemische stof Gen X die volgens het onderzoek van het AD in ons drinkwater zit roept de vraag op: wat zit er eigenlijk meer in een glaasje water dat wij uit de kraan tappen?





De



Ons drinkwater wordt met de nieuwste hightech apparatuur gezuiverd en gecontroleerd, toch komen stoffen door de filters heen. 'De meest moeilijke stoffen om uit het water te halen zijn stoffen die goed in water oplossen', zegt Ruud Steen van Het Waterlaboratorium, waar het waterkwaliteit wordt onderzocht. 'Bijvoorbeeld suikervervangers die aan cola worden toegevoegd zijn hele goede wateroplosbare stoffen. Die kun je met een gerust hart drinken, want wij plassen ze ook heel makkelijk uit', zegt Steen.De chemische stof Gen X is dus ook zo'n stof die moeilijk is om te traceren. Of wij ons zorgen moeten maken, is iets anders. 'De niveaus zoals wij ze nu in het drinkwater aantreffen is absoluut niet gevaarlijk voor de volksgezondheid', zegt Steen. 'De getallen die wij nu zien, zitten vele malen onder de norm. Maar het is natuurlijk zaak om het zo te houden en daarom moet je met de veroorzakers om de tafel en praten hoe je de problemen moet voorkomen.' 'Drinkwater is hartstikke veilig, zo veilig dat baby's, zwangere vrouwen en oude mensen het water zeer zeker kunnen drinken', zegt Karin Lekkerkerker, expert waterkwaliteit van Dunea.

Door: Redactie Correctie melden