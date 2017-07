'Pas op voor muien in zee', waarschuwt Reddingsbrigade

REGIO - Tientallen zwemmers zijn afgelopen week in de problemen gekomen toen zij in zee aan het zwemmen waren. Een fors aantal van hen werd door de stroming van een mui weggetrokken en kon niet of moeilijk op eigen kracht het strand bereiken. Tien keer was er sprake van een levensbedreigende situatie. Daarom waarschuwt de Reddingsbrigade deze week nog eens extra voor de gevaren van een mui.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat, waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie in een mui zit, moet zich laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan. 'Veel badgasten weten niet wat een mui is en raken in paniek als ze tegen de stroom in proberen te zwemmen', zegt Elske Hoving van de Reddingsbrigade.Voor de komende dagen is mooi weer voorspeld. De Reddingsbrigade adviseert badgasten en watersporters goed op de strandborden te kijken en te letten op de vlaggen. Bij een rode vlag mag er niet gezwommen worden en bij een oranje windzak mag je niet met een luchtbed of rubberboot de zee op.Hoewel het aantal verdrinkingen in zee al jaren stabiel is met ongeveer acht per jaar, ziet de Reddingsbrigade wel dat badgasten minder goed op de hoogte zijn van gevaren en betekenis van bijvoorbeeld vlaggen.'Mensen overschatten hun zwemkunsten vaak', zegt Hoving. Daarbij constateert de Reddingsbrigade dat er ook steeds meer badgasten zijn die minder goed kunnen zwemmen. 'In Nederland hebben we een sterke zwemcultuur, iedereen gaat op zwemles en ziet het belang daarvan in. Zwemmen in open water is gemeengoed. Mensen uit andere culturen hebben die zwemcultuur veel minder. Vaak hebben ze wel zwemles gehad, maar zwemmen in zee met stroming en golven is dan echt iets heel anders.'