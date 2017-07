Archief Delft verhuist meer dan 5 kilometer aan materiaal

DELFT - Het Archief Delft is aan het verhuizen. Het historisch kennis- en documentatiecentrum neemt deze zomer zijn intrek in een nieuw archiefpand aan de Gantel in de Harnaschpolder. Het nieuwe gebouw wordt begin september geopend.

Het huidige pand aan de Oude Delft, waar het Archief Delft zestig jaar in gevestigd was, voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan archiefopslag. De gemeenteraad van Delft besloot daarom tot de bouw van een nieuw, duurzaam archiefpand. Hiermee moet het archief klaar zijn voor de toekomst.Logistiek was het een ingewikkelde operatie en de verhuizing is dan ook al ruim twee jaar in voorbereiding. Alle belangrijke documenten zijn ingepakt en daar waren zo'n veertig verschillende formaten aan verhuisdozen voor nodig. Niet gek ook, want bij elkaar gaat het om meer dan 5 kilometer aan materiaal wat verhuisd moet worden.Burgemeester Marja van Bijsterveld-Vliegenthart zal donderdag 7 september het nieuwe Archief Delft officieel openen. Vanaf dinsdag 12 september is de studiezaal weer open en kunnen de collecties weer geraadpleegd worden.