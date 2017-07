West Wekker: Opgepast voor muien in de zee en nieuwe Mondriaantentoonstelling in het Atrium

REGIO - Goedemorgen! Lekker zwemmen in de zee? Dan is het opletten geblazen, want de Reddingsbrigade waarschuwt voor muien in de zee. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 18 juli.

Het is vandaag perfect weer om te zwemmen in de zee, maar let op! De Reddingsbrigade waarschuwt deze week extra voor de gevaren van muien, stromingen waardoor onoplettende zwemmers zomaar een flink stuk van het strand kunnen worden meegetrokken. 2017 is het Mondriaanjaar en het Atrium in Den Haag draagt daar ook een steentje aan bij want vanaf vandaag is er in het Atrium de 'The Hague goes Mondrian' te zien. Fotograaf en bekende Instagrammer Renske Derkx maakte voor de voorstelling foto’s van Haagse gebouwen die omgetoverd zijn tot Mondriaan-werken.Zit de koning op een troon als hij aan zijn bureau werkt? Bij de openstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke stallen kunnen nieuwsgierige bezoekers er deze zomer achter komen. De opbrengst van de tickets wordt gebruikt om een deel van de kosten van het openstellen te dekken.Dennis Verbaas werd geboren in Lisse, maar is binnenkort de prins van Maleisië. Prinses Tunku Aminah van dat land liet haar oog vallen op de 28-jarige Verbaas, en nu stappen ze samen in het Maleisische huwelijksbootje.De eerste wandelaars van de 42.036 deelnemers aan de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen zijn vannacht om 4.00 uur van start gegaan. Don Braad van de Stichting Sportief Wandelgroep Zoetermeer doet door de veertiende keer mee aan het wandelevenement. 'Elk jaar is het weer een belevenis.'Er drijven 's ochtends enkele wolkenvelden over, maar in de middag is er veel zon. Lekker zomers dus!