Timmie heeft niesziekte en is de eerste patiënt in het nieuwe dierenziekenhuis

DEN HAAG - Het Caressa Dierenziekenhuis is uitgebreid met een vestiging in Den Haag. Zondagmiddag opende de nieuwste vestiging van het bedrijf aan de Goudenregenstraat. Baasjes kunnen er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week terecht met hun huisdieren, ook in geval van spoed.





De bazin van Timmie komt binnen gewandeld in het dierenziekenhuis, de kater zit klagelijk te miauwen in zijn draagbare reistas. ‘Timmie heeft ooit een vergiftiging opgelopen en heeft sinds die tijd ook last van niesziekte,’ vertelt ze.Manager en dierenarts Gert-Jan van Barneveld neemt Timmie mee naar de onderzoeksruimte. ‘Het is prettig dat wij hier alle faciliteiten hebben. Mocht Timmie een operatie nodig hebben, dan kunnen we dat hier ook uitvoeren. Gelukkig is dat in het geval van Timmie niet nodig met een lichte ontstekingsremmer kunnen we in dit geval de niesziekte de baas,’ aldus de dierenarts.